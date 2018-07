Mönchengladbach (dpa) - Mit einem erfolgreichen Rückrundenauftakt hat Borussia Dortmund seine Verfolgerrolle in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll bestätigt.

Der Tabellenzweite setzte sich im Top-Spiel bei Borussia Mönchengladbach vor 54 010 Zuschauern mit 3:1 (1:0) durch und liegt weiterhin mit acht Punkten hinter Spitzenreiter Bayern München. Der Vorsprung auf den eigenen Verfolger Hertha BSC beträgt ebenfalls acht Zähler. Gladbach auf Platz vier liegt schon zwölf Punkte hinter dem BVB.

Die Treffer zum ersten Sieg im Borussia-Park seit mehr als sechs Jahren erzielten der ehemalige Gladbacher Marco Reus (41.), Henrich Mchitarjan (50.) und Ilkay Gündogan (75.). Für die zuvor in sieben Heimspielen unbesiegte Elf vom Niederrhein traf Raffael (58.).

"Es war ein sehr, sehr kompliziertes Spiel. Gladbach hat mit viel Risiko gespielt. Wir haben es schlecht ausgespielt und waren nicht konsequent" sagte Reus recht kritisch bei Sky. Aber: "Wir haben verdient gewonnen." Ilkay Gündogan war der gleichen Meinung: "Die Art und Weise macht Mut für die nächsten Wochen", sagte der Nationalspieler und erinnerte daran, dass der FC Bayern in Gladbach verloren hatte.

"Wir haben gerade in der Rückwärtsbewegung Fehler gemacht. Die nutzt eine Mannschaft wie Dortmund aus", sagte Gladbach-Coach André Schubert. "Aber wir sind eine junge Mannschaft. Aus diesen Dingen müssen wir lernen."

Bei den Gastgebern, die auf sechs Spieler verzichten mussten, fehlten überraschend beide Winter-Neuzugänge in der Startelf. Der Ex-Dortmunder Jonas Hofmann saß zunächst ebenso nur auf der Bank wie Martin Hinteregger. Beide feierten gegen Ende der Partie ihr Debüt. Für den Österreicher startete Nico Elvedi, auch dem genesenen Kapitän Martin Stranzl blieb zunächst die Reservistenrolle. Die Dortmunder hatten bis auf Marcel Schmelzer, Sven Bender und Nuri Sahin alle Mann an Bord. Auch Reus stand wieder in der Anfangself.

Die beiden offensivstarken Teams lieferten sich von Beginn an einen spannenden Schlagabtausch mit Angriffsszenen auf beiden Seiten. Bei den Gladbachern sorgte Ibrahima Traoré auf dem rechten Flügel wieder für Gefahr. Die erste Torchance bot sich Innenverteidiger Andreas Christensen, dessen Kopfball das BVB-Tor nur knapp verpasste. Auf der anderen Seite wirbelten Reus und Pierre-Emerick Aubameyang. Nach einer Kombination der beiden Dortmunder verpasste der diesmal glücklose Top-Torjäger drei Minuten später nur knapp.

Der individuellen Klasse der Gäste setzten die Gladbacher ihr schnelles und direktes Kombinationsspiel entgegen. Traoré setzte auf der rechten Seite mit schnellem Antritt und Dribblings Akzente, Oscar Wendt brachte von links Schwung. Die beste Chance des BVB vergab Gündogan mit einem Distanzschuss an die Querlatte (33.).

Besser machte es Reus, der kurz vor der Pause von Gündogan perfekt bedient wurde und dann mit einem Rechtsschuss ins lange Eck den 1:0-Führungstreffer für den BVB erzielte. Damit erzielte der frühere Gladbacher im sechsten Spiel schon den vierten Treffer gegen seinen ehemaligen Club. Kurz darauf scheiterte Mchitarjan aus kurzer Distanz.

Nachdem Traoré die große Ausgleichschance nach dem Seitenwechsel gegen Dortmunds Torhüter Roman Bürki vergab, sorgten die Gäste im Gegenzug für einen zunächst komfortablen Vorsprung. Auf Pass von Reus traf der völlig freistehende Mchitarjan zum 2:0. Raffaels Anschlusstreffer (58.) sorgte noch einmal für Spannung. Die Gastgeber warfen alles nach vorne, doch bei Kontern blieben die Dortmunder brandgefährlich. Gündogans Treffer zum 3:1 bedeutete schließlich die Entscheidung.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 51,4 - 48,6

Torschüsse: 10 - 12

gew. Zweikämpfe in %: 42,7 - 57,3

Fouls: 12 - 10

Ecken: 3 - 1

Quelle: optasports.com

Statistik Borussia Mönchengladbach

Statistik Borussia Dortmund