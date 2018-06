Mainz (SID) - Winter-Neuzugang Karim Onisiwo muss wohl weiter auf sein Pflichtspiel-Debüt für den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 warten. Der österreichische Nationalspieler hat noch immer keine Freigabe von seinem Ex-Klub SV Mattersburg erhalten. Grund ist ein schwebendes Verfahren vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien. Das hatte Onisiwos Vertrag mit dem österreichischen Bundesligisten in erster Instanz für ungültig erklärt.

Onisiwo wechselte daraufhin ablösefrei zu den Rheinhessen, die am Samstag beim FC Ingolstadt (15.30 Uhr/Sky) in die Rückrunde starten. Doch Mattersburg erhob gegen das Urteil Einspruch, womit der Fall in die nächste Instanz geht. Die Annullierung des Vertrages zwischen dem Klub aus dem Burgenland und Onisiwo ist somit noch nicht rechtskräftig.