Madrid (SID) - Trotz der am Monatsende einsetzenden Einkaufssperre für Real Madrid wird der spanische Fußball-Rekordmeister in der laufenden Transferphase voraussichtlich nicht "auf Vorrat" neue Spieler verpflichten. Das ließ Madrids neuer Trainer Zinedine Zidane vor dem Gastspiel der Mannschaft von Weltmeister Toni Kroos am Sonntag bei Betis Sevilla durchblicken.

"Das ist nicht notwendig. Ich bin mit der Mannschaft, die wir haben, zufrieden. Ich muss nicht nach etwas suchen, was wir schon haben. Außerdem umfasst unser Kader schon 26 Spieler, das ist schwierig genug, weil nicht jeder zum Aufgebot für unsere Spiele gehören kann", sagte Zidane.

Real war Mitte Januar ebenso wie Lokalrivale Atletico Madrid vom Weltverband FIFA wegen Verstößen gegen die Regularien bei der Verpflichtung minderjähriger Talente mit einem Einkaufsverbot für ein Jahr nach der am 31. Januar endenden Transferperiode belegt worden. Daraufhin waren ungeachtet der Einsprüche beider Vereine Spekulationen aufgekommen, dass Madrid schon jetzt mit Blick auf die neue Saison in größerer Zahl neue Spieler unter Vertrag nehmen würde.