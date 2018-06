La Quinta (SID) - Golfprofi Alex Cejka (München) hat beim US-Tour-Turnier im kalifornischen La Quinta am zweiten Tag deutlich an Boden verloren. Der 45-Jährige war mit einer 73er-Runde auf dem Par-72-Kurs am Freitag sechs Schläge schlechter als zum Auftakt. Mit insgesamt 140 Schlägen fiel Cejka bei der mit 5,8 Millionen Dollar (5,3 Millionen Euro) dotierten Veranstaltung vom 18. auf den 88. Rang zurück.

In Führung liegt weiter der Amerikaner Jason Dufner, der seiner 64 zum Auftakt eine 65 folgen ließ (129 Schläge insgesamt).