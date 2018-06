Köln (SID) - Die deutschen Handballer steigen bei den deutschen TV-Zuschauern immer höher im Kurs. Am frühen Freitagabend verfolgten im Schnitt 4,64 Millionen Zuschauer (17,8 Marktanteil) im ZDF den 29:19-Erfolg im ersten Hauptrundenspiel gegen Ungarn, das ist Höchstwert im bisherigen Turnierverlauf. Die vorherigen drei Gruppenspiele hatten jeweils knapp vier Millionen Zuschauer verfolgt.

Weitere Gegner der DHB-Auswahl in der Hauptrunde sind am Sonntag Russland und am Mittwoch Dänemark (beide 18.15 Uhr/jeweils ARD).