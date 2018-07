Breslau (SID) - Die großen Erfolge der russischen Nationalmannschaft liegen schon einige Jahre zurück. Den letzten bedeutenden Titel gab es vor 16 Jahren bei den Olympischen Spielen in Sydney. Ihr einziges EM-Gold holten die Russen 1996. Bei der WM vor einem Jahr in Katar wurde sogar das Achtelfinale verpasst, am Ende belegte man einen enttäuschenden 19. Rang. Den besten Auftritt hatten die Russen in der WM-Vorrunde beim 26:27 gegen Deutschland.

"Das wird noch einmal ein Spiel auf Augenhöhe. Da müssen wir eine absolute Top-Leistung bringen", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson und erklärte die Partie am Sonntag (18.15 Uhr/ARD) kurzerhand zu einem "Endspiel". "Wir müssen unser bestes Spiel machen", so der Isländer.

Mit einer guten Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Profis will sich Russland in Polen noch die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier sichern. In der Vorrunde gelang ein überraschender 27:26-Erfolg gegen Ungarn. Nach der Niederlage gegen Dänemark (25:31) und dem Remis am Freitagabend gegen Schweden (28:28) können die Russen mit zurzeit 3:3 Punkten sogar noch das Halbfinale erreichen.