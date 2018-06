Neu Delhi (AFP) Ein indisches Passagierflugzeug ist am Samstag nach einem falschen Bombenalarm auf dem Weg nach Mumbai notgelandet. Wie die Fluggesellschaft GoAir mitteilte, warnte ein anonymer Anrufer nach dem Start der Maschine in der westlichen Stadt Bhubaneshwar vor einem an Bord befindlichen Sprengsatz. Die Maschine mit 150 Passagieren an Bord wurde daraufhin umgeleitet und landete am Flughafen der westlichen Stadt Nagpur.

