Brühl (dpa) - Der von einem Großaufgebot der Polizei gesuchte Vergewaltiger ist in Brühl bei Köln gefasst worden. Der 58 Jahre alte Straftäter wurde nach dreitägiger Flucht festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Gesuchte hatte sich zuvor in einem Laden ein Fahrrad gekauft. Weil der Mann als gefährlich eingeschätzt wird, war er seit 1999 in der JVA Aachen in Sicherungsverwahrung. Der Mann war am Mittwoch in einem Brauhaus in Köln bei einem von zwei Justizvollzugsbeamten begleiteten Ausgang entkommen. Er nutzte einen Gang zur Toilette und türmte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.