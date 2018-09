Athen (dpa) - Angesichts des anhaltenden Flüchtlingszustroms aus der Türkei hat die griechische Regierung an die EU appelliert, den Schleusern das Handwerk zu legen. Die Türkei habe bislang ihre Versprechen gegenüber Europa nicht eingehalten, hieß es in einer Erklärung des Migrationsministeriums in Athen weiter. Erst gestern waren in der Ägäis mindestens 45 Menschen - darunter 17 Kinder - ums Leben gekommen. In Piräus trafen erneut knapp 3700 Flüchtlinge an Bord von zwei Fähren ein. Am späten Nachmittag sollte eine weitere Fähre mit gut 700 Menschen in Piräus einlaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.