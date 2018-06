Monte Carlo (SID) - Weltmeister Sébastien Ogier steuert seinem dritten Sieg in Folge bei der prestigeträchtigen Rallye Monte Carlo entgegen. Der Volkswagen-Pilot aus Frankreich ist nach dem technisch bedingten Ausscheiden seiner härtesten Verfolger Kris Meeke (Großbritannien/Citroen) und Jari-Matti Latvala (Finnland/VW) vor den abschließenden drei Wertungsprüfungen am Sonntag wohl nur noch durch einen Unfall oder Defekt aufzuhalten.

"Es ist schade für Kris. Er hätte mehr verdient gehabt", sagte Ogier. "Es war ein aufregender Kampf. Jetzt ist es ein anderes Rennen für mich. Ich muss es trotzdem zu Ende bringen", führte der 32-Jährige aus.

Ogiers norwegischer Markenkollege Andreas Mikkelsen auf Platz zwei liegt beim ersten WM-Lauf der Saison nach 13 Wertungsprüfungen bereits 1:59,7 Minuten zurück. Dritter ist der Belgier Thierry Neuville (Hyundai/2:12,2). Meeke erlitt auf der zwölften Wertungsprüfung einen Getriebeschaden, Latvala verlor einen Reifen auf dem elften Durchgang.

Ogier, der die "Monte" 2014 und 2015 gewann, und mit einem Sieg bei der Traditionsrallye den Grundstein zu seinem vierten WM-Titel in Folge legen will, war am Samstagmorgen mit einem Vorsprung von lediglich 9,5 Sekunden auf Meeke gestartet.

2016 stehen in der Rallye-WM 14 Stationen auf dem Programm, China kommt als neuer Standort hinzu. Die Deutschland-Rallye findet im August wieder rund um Trier statt.