FC Bayern siegt dank Lewandowski-Doppelpack zum Rückrundenauftakt

Hamburg (dpa) - Der FC Bayern München hat dank eines Tore-Doppelpacks von Robert Lewandowski einen erfolgreichen Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga hingelegt. Der deutsche Rekordmeister setzte sich durch die Tore des Polen am Freitagabend vor 57 000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion mit 2:1 (1:0) beim Hamburger SV durch. Nach einem Foul von HSV-Torwart René Adler an Thomas Müller erzielte Lewandowski in der 37. Minute per Foulelfmeter die Führung. Nach dem Ausgleich durch ein ein Eigentor von Xabi Alonso (53. Minute) stellte Lewandowski (61.) mit seinem zweiten Treffer die Weichen für den souveränen Bundesliga-Tabellenführer wieder auf Sieg.

Löw fordert Leistungssteigerung im EM-Vorlauf: "Schrauben anziehen"

Hamburg (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw ist mit den zuletzt gezeigten Leistungen der Fußball-Nationalmannschaft nicht zufrieden. "Ich bin optimistisch, weil ich weiß, dass die Mannschaft Qualität hat. Aber wir wissen, dass wir uns steigern müssen", sagte Löw zur EM-Vorbereitung. Man müsse schon bei den Testspielen im März die "Schrauben anziehen" und "ein paar Prozent drauflegen", sagte Löw in der Halbzeitpause der Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayern München am Freitag der ARD. Nach dem WM-Titel 2014 habe man "zu lange gebraucht, um in Schwung zu kommen."

UEFA beschließt: Torlinientechnik bei EM und im Europacup

Nyon (dpa) - Nach der FIFA und dem DFB hat auch die UEFA die Einführung der Torlinientechnik beschlossen. Bei der Fußball-EM im Sommer in Frankreich werden die Schiedsrichter durch ein entsprechendes System unterstützt. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Freitag auf seiner Sitzung in Nyon. In der Champions League soll die Torlinientechnik in der kommenden Saison eingeführt werden, in der Europa League eine Spielzeit später. Welchen der derzeit drei durch die FIFA lizenzierten Anbieter die UEFA wählen wird, werde man in Kürze entscheiden, hieß es.

UEFA: Kein neuer UEFA-Präsident bis zur Klärung von Platini-Einspruch

Nyon (dpa) - Die UEFA will keinen Nachfolger für den derzeit gesperrten Präsidenten Michel Platini wählen, bis dessen Fall von allen Instanzen geklärt ist. Das teilte die Europäische Fußball-Union nach der Sitzung ihres Exekutivkomitees am Freitag in Nyon mit. Platini war von der FIFA-Ethikkommission für acht Jahre gesperrt worden. Er hat Einspruch bei der Beschwerdekammer der FIFA und dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen das Urteil angekündigt. Dem Franzosen wird eine Zahlung in Höhe von zwei Millionen Franken durch den ebenfalls gesperrten FIFA-Chef Joseph Blatter vorgeworfen.

Handballer wahren Chance auf EM-Halbfinale mit Sieg gegen Ungarn

Breslau (dpa) - Die deutschen Handballer haben mit einem Sieg zum Auftakt der Hauptrundengruppe ihre Chancen auf das Halbfinale bei der EM in Polen gewahrt. Das Team von Trainer Dagur Sigurdsson bezwang Ungarn am Freitagabend in Breslau mit 29:19 (17:9). Die meisten Tore erzielte vor rund 4000 Zuschauern Fabian Wiede mit sechs Treffern. Für die DHB-Auswahl war es bei der EM der dritte Sieg in Serie. An diesem Sonntag ist Russland der nächste Gegner. Zum Abschluss kommt es am Mittwoch in der Gruppe 2 zum Duell mit Top-Titelanwärter Dänemark. Die beiden Erstplatzierten jeder Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Pinturault führt Franzosen zu Dreifach-Erfolg in Kitzbühel-Kombi

Kitzbühel (dpa) - Alexis Pinturault hat zum dritten Mal nacheinander die Alpine Kombination von Kitzbühel gewonnen und Frankreich zu einem Dreifach-Erfolg geführt. Nach 2014 und 2015 gelang dem Skirennfahrer auch am Freitagabend die beste Gesamtzeit aus Slalom und Super-G. Rang zwei ging an seinen Teamkollegen Victor Muffat-Jeandet. Thomas Mermillod Blondin wurde Dritter. Super-G-Sieger Aksel Lund Svindal aus Norwegen und sein Verfolger im Gesamtweltcup, Marcel Hirscher aus Österreich, schieden aus. Andreas Sander gelang mit Rang 15 sein bestes Weltcup-Ergebnis in dieser Disziplin. Im Super-G war er mit Rang zehn schon zu einem sehr guten Resultat gerast.

Spitzenreiter Berlin verliert gegen Düsseldorfer EG 2:7

Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin haben das zweite Spiel nacheinander und damit auch die Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Die Hauptstädter kassierten am Freitag gegen die Düsseldorfer EG, gegen die sie auch am Sonntag antreten müssen, eine bittere 2:7-Heimniederlage. Damit übernahm die DEG (72 Punkte) die Tabellenführung dank des besten Torverhältnisses vor den punktgleichen Teams aus Iserlohn und Berlin. Die Roosters bezwangen die Wolfsburg Grizzlys 3:2.

Brose Baskets verlieren in Euroleague bei Chimki Moskau deutlich

Moskau (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben in der Euroleague eine deutliche Auswärtsschlappe kassiert. Der deutsche Meister verlor am Freitag bei Chimki Moskau mit 61:78 (28:30) und steht in der Zwischenrunde nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. In der Gruppe F bleibt der Kampf um den Einzug ins Viertelfinale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs damit weiter spannend. Am nächsten Donnerstag steht für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri das nächste Auswärtsspiel bei Chimkis Stadtrivalen ZSKA Moskau an.