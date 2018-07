Jerusalem (AFP) Eine 13-jährige Palästinenserin hat in einer jüdischen Siedlung im Westjordanland einen israelischen Wachmann mit einem Messer angegriffen, bevor sie erschossen wurde. Das Kind sei mit einem Messer in der Hand auf den Sicherheitsmann in der Siedlung Anatot zugestürmt, erklärte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Wachmann habe daraufhin das Feuer eröffnet und das Mädchen erschossen.

