Oslo (AFP) Norwegen will vorerst keine Flüchtlinge mehr über die Grenze im hohen Norden nach Russland zurückschicken. Damit werde einer Bitte Moskaus nachgekommen, erklärte am Samstag das Außenministerium in Oslo. Russland habe "Sicherheitsgründe" angeführt und wolle "mehr Koordination" bei den Rückführungen.

