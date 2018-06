Madrid (dpa) - Gut einen Monat nach der Parlamentswahl in Spanien steuert das Land möglicherweise auf Neuwahlen zu. Da der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy vorerst auf eine Regierungsbildung verzichtete, lautet die entscheidende Frage nun, ob sich die linken Parteien doch auf ein Bündnis einigen können. Die Gespräche hierzu sollen am Wochenende beginnen. Scheitern sie, könnte Rajoy letztlich doch an der Macht bleiben. Die Chefs der anderen größeren Parteien hatten ihm die Unterstützung verweigert.

