Cortina d'Ampezzo (dpa) - Lindsey Vonn setzt ihre Jagd auf den letzten großen Rekord im alpinen Ski-Weltcup ungebremst fort. Die Amerikanerin gewann die Abfahrt von Cortina d'Ampezzo und schraubte ihre Bilanz auf 74 Siege - zur Bestmarke von Ingemar Stenmark (86) fehlen nur noch zwölf Erfolge.

"Ich war ein bisschen nervös am Start", sagte die 31-Jährige mit Verweis auf den Medienrummel und bilanzierte: "Es sind schon viele Rekorde." Durch ihren Erfolg vor Larisa Yurkiw aus Kanada (+0,28 Sekunden) und der Schweizerin Lara Gut (+0,67) ist Vonn mit 37 Abfahrtssiegen nun alleinige Disziplin-Rekordhalterin vor Annemarie Moser-Pröll (36). Just auf der Klassiker-Strecke in den Dolomiten hatte Vonn erst im Vorjahr Moser-Pröll als Rekordsiegerin bei den Damen abgelöst. "Ich bin sehr, sehr happy mit diesem Sieg", sagte sie nun. "Ein neuer Rekord. Letztes Jahr die 63, jetzt die 37, das ist unglaublich."

Bei schwierigen Bedingungen mit starken und wechselnden Winden, die etwa die viertplatzierte Liechtensteinerin Tina Weirather um die Podest-Chance brachten, fand Vonn die richtige Linie. Sie verkürzte in der Gesamtwertung den Rückstand auf Gut auf zehn Zähler. Beim Super-G am Sonntag kann sie sich die Führung zurückholen.

Auch Viktoria Rebensburg setzt nach einer nicht zufriedenstellenden Schussfahrt und Rang acht auf das zweite Rennen in den Dolomiten. "Vom Gefühl war es nicht so schlecht", resümierte die Oberbayerin, die "selbst überhaupt nicht sagen" könne, wo auf der Tofana-Piste sie sich 1,61 Sekunden Rückstand auf die Siegerin eingehandelt hatte. "Fahrerisch kann ich mir nichts vorwerfen", meinte Rebensburg. Vor dem Super-G sagte sie: "Ich hoffe, dass es morgen besser passt und ich nicht ratlos bin und dastehe und nicht weiß, wo die Zeit war."

Teamkollegin Simona Hösl verpasste Rang 30 und damit die Punkteplätze um eine Hundertstelsekunde. Kira Weidle (42.) und Patrizia Dorsch (45.) landeten noch weiter hinten. Ganz vorn hatte Lindsey Vonn da schon den Fokus auf Sonntag gerichtet. "Es ist kein Geheimnis, ich probiere zu gewinnen", sagte sie lachend.

