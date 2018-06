Istanbul (AFP) In der Türkei sind fünf mutmaßliche Schlepper und ein Polizist festgenommen worden. Ein Gericht in der Region Izmir im Westen des Landes habe Untersuchungshaft angeordnet, berichteten am Samstag mehrere Medien. Der Polizist soll die Aktivitäten der Schleuser, die Flüchtlinge illegal von der Türkei nach Griechenland und damit in die EU brachten, gedeckt haben. Dafür habe er pro Flüchtling hundert Dollar erhalten.

