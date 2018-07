Tunis (AFP) Nach den tagelangen gewaltsamen Protesten in zahlreichen Städten Tunesiens hat die Regierung in einer Krisensitzung über die Lage beraten. Ministerpräsident Habib Essid kam vor der Kabinettssitzung am Samstagvormittag mit seinem Verteidigungs- und seinem Innenminister zusammen. Die Situation in den meisten Städten war deutlich ruhiger, nachdem am Freitag eine nächtliche Ausgangssperre verhängt worden war.

