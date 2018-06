Berlin (dpa) - Blitzeis und Schnee haben bundesweit zu Hunderten Unfällen geführt. Erhebliche Probleme gab es seit dem späten Abend vor allem im Südwesten und Osten. Dutzende Menschen wurden verletzt, die meisten nur leicht. Vielerorts in Deutschland wurden nach Unfällen Autobahnen zeitweise gesperrt. Mit Kranwagen wurden umgekippte oder in Böschungen gerutschte Lastwagen geborgen. In Stuttgart wurde ein Auto aus dem Neckar geholt. Im Zugverkehr gab es dagegen nach Angaben der Deutschen Bahn zunächst keine Probleme.

