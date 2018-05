Riad (AFP) Inmitten der diplomatischen Krise zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist US-Außenminister John Kerry am Samstag in Riad eingetroffen. Er nahm dort an einem Treffen mit dem saudiarabischen Außenminister Adel al-Dschubeir und anderen Kollegen aus den Staaten des Golfkooperationsrats teil. Unterredungen waren außerdem mit dem saudiarabischen König Salman und dessen Sohn, Verteidigungsminister Mohammed bin Salman, vorgesehen, der als Saudi-Arabiens "starker Mann" gilt.

