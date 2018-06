Goslar (dpa) - Die Zahl der in Flensburg eingetragenen Verkehrssünder sinkt trotz Punktereform. Anders als befürchtet, sei auch die Zahl der Führerscheinentzüge nicht gestiegen, teilte der Autoclub ACE vor Beginn des Deutschen Verkehrsgerichtstags mit. Ausgehend von knapp 107 000 Entzügen 2013 verringerte sich die Zahl auf knapp 100 000 im Jahr 2014, sagte ein ACE-Sprecher der dpa. Die Angaben basieren auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes, die der ACE ausgewertet hat. Der Verkehrsgerichtstag beginnt am Donnerstag in Goslar.

