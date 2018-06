Washington (dpa) - Einer der schwersten Schneestürme seit Jahren hat in der Nacht die US-Ostküste getroffen und mindestens acht Menschen das Leben gekostet. Es kam zu vielen Unfällen, Zehntausende Bürger waren ohne Strom, berichtete der Sender CNN. Insgesamt lebt in dem von dem Sturm bedrohten Gebiet knapp ein Viertel der US-Bevölkerung. Der nationale Wetterservice gab eine Blizzardwarnung heraus, die von Virginia bis vor New York City reicht. Allein in der Hauptstadt Washington DC sollen bis zu 60 Zentimeter Schnee fallen.

