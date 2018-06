Berlin (dpa) - Blitzeis hat in weiten Teilen Deutschlands für glatte Straßen gesorgt. Größere Unfälle blieben aber bisher aus. Im Schienenverkehr gab es keine Probleme. In Niedersachsen wurden vier Insassen eines Kleinbusses leicht verletzt, als ihr Fahrzeug in der Nacht nahe Ankum von der Straße rutschte. Auf der Autobahn 2 nahe Hannover rutschten mehrere Wagen in die Leitplanken. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. In Wiesbaden stürzten mehrere Frauen in hohen Schuhen zu Boden, als sie am Abend ein Theater verließen.

