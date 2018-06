Sotschi (SID) - Die deutsche Shorttrack-Hoffnung Anna Seidel hat bei der EM im russischen Sotschi ihre erste Medaille knapp verpasst. Im Finale auf ihrer Spezialstrecke über 1500 m lief die 17-Jährige als Vierte knapp am Podest vorbei. Gold gewann die Britin Elise Christie. Seidels Dresdner Teamkollegin Bianca Walter war bereits im Viertelfinale ausgeschieden und belegte am Ende einen eher enttäuschenden 21. Rang.

Bei den Männern verpasste Christoph Schubert (Dresden) als Halbfinal-Dritter nur knapp den Sprung in den Endlauf und wurde am Ende Zwölfter. Felix Spiegl (München) scheiterte bereits im Vorlauf und beendete das Rennen auf Rang 32. Den Sieg sicherte sich Olympiasieger Semen Elistratow (Russland)

Seidel, die am vergangenen Wochenende bei den deutschen Meisterschaften jede Einzelstrecke gewann, hat bei den europäischen Titelkämpfen noch mehrere Medaillenchancen. In dieser Saison hat die Schülerin, die bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi als 15-jährige ins Halbfinale über 1500 m gelaufen war, im Weltcup bereits mit den Plätzen zwei und drei geglänzt.