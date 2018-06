Kabul (AFP) Bei einem informellen Treffen in Katar haben die afghanischen Taliban Bedingungen für die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen gestellt. Alle Kämpfer der islamistischen Rebellenbewegung müssten von den Terrorlisten der USA und der UNO gestrichen und das auf sie ausgesetzte Kopfgeld annulliert werden, forderte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Sonntag bei der zweitägigen Konferenz mit Abgeordneten und Aktivisten in Katars Hauptstadt Doha.

