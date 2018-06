Venedig (dpa) - Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat der berühmte Karneval von Venedig begonnen. Zur traditionellen "Festa Veneziana" am Canale di Cannaregio im Zentrum der Stadt strömten am Wochenende Tausende Menschen.

Mit farbenfrohen Masken, Kostümen und Musik verwandelte sich Venedig wieder in den Schauplatz für eine der berühmtesten Karnevalsfeiern der Welt. In diesem Jahr sind nach den Übergriffen an Silvester in Deutschland und den Terrorattacken in aller Welt jedoch die Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöht worden.

Rund um den Markusplatz im Zentrum der Stadt sollen bis zum Ende des Karnevals am 9. Februar deutlich mehr Sicherheitsbeamte als üblich im Einsatz sein, wie die zuständige Präfektur in Venedig erklärt hatte. Auch die Zugänge sollen strenger überwacht und reglementiert werden. "Im internationalen Kontext könnte auch Venedig ein Ziel möglicher terroristischer Attacken sein", erklärte ein Sprecher.

Der Karneval begann am Samstagabend traditionell mit der Fahrt beleuchteter Boote auf den Kanälen der Stadt. Am Sonntag folgte dann ein bunter Umzug. Für die kommenden Tage sind Dutzende weitere Straßenkunst-Veranstaltungen mit Tanzshows, Konzerten, Ausstellungen, Musik, Filmen und Vorführungen geplant. Hunderttausende Besucher aus aller Welt strömen jedes Jahr zum Karneval in die Lagunenstadt.