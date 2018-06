Ouagadougou (AFP) Hunderte Menschen haben in Burkina Faso mit einem Trauermarsch der Opfer eines Anschlags von Dschihadisten auf ein Hotel und ein Restaurant gedacht. In weiß gekleidet gingen die Teilnehmer am Samstagabend zu dem Zeitpunkt los, als am 15. Januar der Angriff in der Hauptstadt Ouagadougou begonnen hatte. Zu der "Kette des Lichts" hatten der Musikmanager Walib Bara und die Journalistin Raissa Compaoré aufgerufen.

