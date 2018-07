Berlin (AFP) In der CDU wird das Drängen auf nationale Maßnahmen zur Verringerung des Zuzugs von Flüchtlingen stärker. Mehrere CDU-Politiker stellten sich am Wochenende hinter Vorschläge von Parteivize Julia Klöckner für eine restriktivere Grenzpolitik. Klöckner hatte in einem sogenannten "Plan A2" vorgeschlagen, Flüchtlinge verstärkt bereits an der Grenze abzuweisen und deren Zuzug durch pro Tag festgesetzte Höchstwerte zu beschränken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.