Mainz (AFP) In der Debatte um den Umgang mit der rechtspopulistischen AfD bei der Besetzung der sogenannten Elefantenrunde in Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer Unterstützung bekommen. "Ich habe für mich auch entschieden: Ich gehe nicht in Fernsehsendungen mit Vertretern der AfD", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (beide SPD) am Sonntag im Deutschlandfunk.

