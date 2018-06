Berlin (AFP) Bei der Fahndung nach den drei mutmaßlichen früheren RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg, Daniela Klette und Ernst-Volker Staub hat es nach Informationen der "Welt am Sonntag" Hausdurchsuchungen gegeben. Sie fanden dem Bericht zufolge etwa im Saarland statt. In Niedersachsen seien rund 100 Beamte von Landeskriminalamt und Polizei an der Suche nach dem Trio beteiligt, berichtete die Zeitung.

