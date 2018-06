Leimen (AFP) Unterschiedliche religiöse Ansichten über den Konsum von Alkohol haben in einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Leimen zu einer Massenschlägerei mit bis zu 200 Beteiligten geführt. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, zwei von ihnen mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, teilte die Polizei in Mannheim am Sonntag mit.

