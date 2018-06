Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat Zurückweisungen von Flüchtlingen an den Grenzen als kontraproduktiv kritisiert. Damit werde lediglich verhindert, dass Menschen durch Deutschland in andere europäische Länder weiterreisten, sagte der Geschäftsführer der Organisation, Günter Burkhardt, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage rücke so in weitere Ferne.

