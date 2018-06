Essen (SID) - Regionalligist Rot-Weiss Essen versetzt eine Woche vor dem Rückrundenstart seine Gegner in Angst und Schrecken und sorgt wohl für das spektakulärste "Comeback" im deutschen Fußball. Der deutsche Meister von 1955 hat seine Klublegende Willi "Ente" Lippens reaktiviert und den 70-Jährigen mit einem Spielerpass ausgestattet...

Lippens, der vor 51 Jahren seine Karriere an der Hafenstraße begann, gehört ab sofort wieder zur ersten Mannschaft der Rot-Weissen und könnte am kommenden Sonntag im Westderby gegen die U23 des 1. FC Köln sein Comeback feiern.

Der frühere RWE-Torjäger war zuletzt nur noch auf seinem Lippenshof in Bottrop aktiv und stößt somit ablösefrei zur Mannschaft von Cheftrainer Jan Siewert. "Das ist für alle Parteien eine absolute Win-Win-Situation", sagte der Vereinsboss Michael Welling und fügte hinzu: "Willi Lippens bringt nicht nur eine stolze Lebens- und Fußballererfahrung mit, sondern hat seine Regionalliga-Tauglichkeit mit 107 Toren in 155 Spielen in dieser Spielklasse bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als Typ passt er zudem hervorragend in das Konzept unserer Mannschaft."

Auch Lippens freut sich über seine Rückkehr: "Das ist eine tolle Sache und ein wunderbares Geburtstagsgeschenk für mich. Ich habe immer gesagt, dass ich davon träume, noch einmal für Rot-Weiss Essen auf dem Platz stehen und vor diesen Fans spielen zu können. Wenn ich den Ball in den Fuß gespielt bekomme, werde ich den einen oder anderen Gegenspieler mit Sicherheit noch auf dem Bierdeckel ausspielen. Die jungen Kerle wissen dann gar nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Ich hoffe, dass mir der Trainer auch das Vertrauen ausspricht, das ich für mein Spiel brauche", so Lippens gewohnt selbstbewusst.

Der Verein hatte anlässlich der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag der Essener Vereinslegende am 10. November vergangenen Jahres im Vorfeld bereits eine Spielberechtigung für die Lizenzmannschaft bei dem Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband (WFLV) beantragt. Nach dem grünen Licht vom Verband dürfe der älteste und zugleich jüngste Neuzugang nun in allen Pflicht- und Freundschaftsspielen der ersten Mannschaft auflaufen. Lippens erhält bei den Bergeborbeckern die Rückennummer 70.

Für Rot-Weiss Essen erzielte Lippens zwischen 1965 und 1976 nicht nur in 155 Regionalligaspielen 107 Tore. Hinzu kamen 23 Tore in 67 Zweitligapartien sowie 79 Tore in 172 Bundesliga-Spielen. Für den Reviernachbarn Borussia Dortmund konnte er darüber hinaus in den Jahren 1976 bis 1979 noch 13 Treffer in 70 Spielen markieren.