Rom (SID) - Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin den Siegeszug in der Serie A fortgesetzt. Im deutschen Duell mit DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger und dem AS Rom setzte sich Bayern Münchens Champions-League-Achtelfinalgegner 1:0 (0:0) durch.

Nach dem elften Erfolg in Serie bleibt der Titelverteidiger zwei Punkte hinter Spitzenreiter SSC Neapel (47), der 4:2 (2:1) bei Sampdoria Genua gewann. Der Argentinier Paulo Dybala (77.) erzielte den Treffer des Abends.

Die Römer (35), die auch im zweiten Spiel unter dem zurückgekehrten Trainer Luciano Spalletti auf das erste Erfolgserlebnis warten, liegen auf Rang fünf noch auf Europacup-Kurs. Der Rückstand auf Inter Mailand (41), das beim 1:1 (1:0) gegen Aufsteiger FC Carpi enttäuschte, auf dem vierten Platz beträgt nun sechs Zähler.

Zuvor hatte Weltmeister Miroslav Klose mit Lazio Rom einen wichtigen Sieg eingefahren. Der Klub aus der Hauptstadt setzte sich am 21. Spieltag gegen seinen Tabellennachbarn Chievo Verona mit 4:1 (0:1) durch und liegt mit 31 Zählern weiter auf Rang neun. Die Europa-League-Plätze bleiben damit zumindest in Blickweite.

Der zuletzt häufig kritisierte Klose wurde bei Lazio in der 60. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt und half dabei, das Spiel zu drehen. Antonio Candreva (66.) erzielte per Foulelfmeter zunächst den Ausgleich, anschließend sorgten Danilo Cataldi (72.), erneut Candreva (81.) und Diao Keita (90.+6) für den deutlichen Sieg.

In einer hitzigen Partie wurden Chievos Bostjan Cesar (47./Gelb-Rot) und Lazios Stefan Radu (82./Rot) vom Platz gestellt. Nach Radus Notbremse scheiterte Veronas Alberto Paloschi zudem per Foulelfmeter an Lazio-Torwart Etrit Berisha (84.).