Hannover (SID) - Sandro Wagner humpelte zum Bus, um sein lädiertes linkes Sprunggelenk hatte der Angreifer einen dicken Eisbeutel geschnürt. "Ich bin noch lange nicht bei 100 Prozent", sagte der Angreifer von Darmstadt 98 nach seinem Doppelpack (31. und 47.) bei Hannover 96.

Doch genau das - volle Einsatzfähigkeit - hatte Wagner seinem Trainer Dirk Schuster vor der Partie zugesichert. "Da habe ich etwas geflunkert - weil ich unbedingt spielen wollte", sagte der 28-Jährige.

Die kleine Notlüge dürfte ihm Schuster nicht übel nehmen, schließlich sorgte Wagner fast im Alleingang für das verdiente 2:1 (1:1) des Aufsteigers in Hannover. Zweimal stand er in bester Mittelstürmer-Manier goldrichtig.

"Dass wir nach dem 0:1 den Kopf nicht hängen gelassen, sondern weitergespielt haben, war heute ausschlaggebend", sagte Wagner, der im Winterurlaub beim Joggen umgeknickt war und deshalb sogar vorzeitig aus dem Trainingslager in der Türkei abreisen musste.

In Hannover schrieb Wagner sogar ein Stück Klub-Geschichte. Erst zum zweiten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte gewann Darmstadt auswärts nach einem Rückstand - dieses Kunststück war den Lilien bisher nur im Juni 1979 in Bochum gelungen (ebenfalls 2:1).