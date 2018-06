Breslau (dpa) - Bei der Handball-Europameisterschaft in Polen kann die deutsche Nationalmannschaft heute einen großen Schritt Richtung Halbfinale machen. Im zweiten Spiel in der Hauptrunde geht es gegen Russland. Bei einem Erfolg gegen den Rekord-Olympiasieger käme es am Mittwoch gegen den Titelanwärter Dänemark zum Spiel um den Einzug in die Medaillenrunde.

