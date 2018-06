Breslau (SID) - Die deutschen Handballer liegen bei der EM in Polen weiter auf Halbfinalkurs. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson besiegte Russland in ihrem zweiten Hauptrundenspiel in Breslau mit 30:29 (17:16) und setzte sich zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Gruppe II.

Nach dem vierten Sieg in Folge kommt es am Mittwoch (18.15 Uhr/ARD) zu einem "Endspiel ums Halbfinale" gegen den zweimaligen Europameister Dänemark. Bester Werfer der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen die Russen war Christian Dissinger mit sieben Toren.