Bagdad (AFP) Im Streit über den Einsatz schiitischer Milizen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak hat die Regierung in Bagdad den neuen saudi-arabischen Botschafter Thamer al-Sabhan einbestellt. Das irakische Außenministerium habe bei al-Sabhan gegen dessen mediale Äußerungen protestiert, "die eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Irak darstellten", teilte das Ministerium am Sonntag mit.

