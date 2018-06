La Loche (dpa) - Ein 17-Jähriger soll für die tödlichen Schüsse in der kanadischen Kleinstadt La Loche verantwortlich sein. Ihm werde vierfacher Mord und versuchter Mord in sieben Fällen zur Last gelegt, heißt es von der Polizei. Welches Motiv er gehabt haben könnte, blieb weiter unklar. Der 17-Jährige soll am Freitag zwei Menschen in einer Schule und zwei Verwandte in einem nahe gelegenen Haus erschossen haben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Jugendliche hatte sich schließlich ergeben.

