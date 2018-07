Berlin (dpa) - Deutschland will wegen der Flüchtlingskrise seine Entwicklungshilfe für die Türkei erhöhen. Man werde die Zusammenarbeit mit der Türkei in diesem Jahr noch einmal von 36 auf 50 Millionen Euro ausbauen, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller der "Bild am Sonntag". Vor allem im türkischen Grenzgebiet solle damit in Schulen, berufliche Ausbildung und in die Stärkung der kommunalen Infrastruktur investiert werden. Die Türkei hat laut Müller 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen.

