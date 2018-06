Berlin (dpa) - Deutschland weist nach Angaben von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) seit einiger Zeit täglich zwischen 100 und 200 Flüchtlinge an der Grenze ab. Allein in den ersten beiden Januarwochen waren es etwa 2 000.

"Den Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, bieten wir in Deutschland Sicherheit und Schutz", sagte der Minister zu "Bild am Sonntag". Wer aber kein Asyl in Deutschland beantragen und unerlaubt in die Bundesrepublik einreisen wolle, "der hat auch kein Recht hier zu sein." So würden täglich zwischen 100 und 200 Personen von der Bundespolizei an der Grenze zurückgewiesen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums kann die Polizei inzwischen täglich rund 3 500 Flüchtlinge an der Grenze erkennungsdienstlich erfassen, berichtete die "Bild am Sonntag" weiter. Somit könnten nun nahezu alle Asylsuchenden bereits grenznah und schon vor der Verteilung in die Bundesländer vollständig erfasst werden. So seien laut Bundesinnenministerium seit 1. Januar rund 2000 Flüchtlinge täglich über die Grenze nach Deutschland gekommen.