Berlin (dpa) - Die SPD erhöht in der Flüchtlingskrise den Druck auf Angela Merkel. Führende SPD-Politiker warfen CDU und CSU vor, mit ihrem Konflikt über den Kurs die Regierungsfähigkeit des Bündnisses zu gefährden, und verlangten eine klare Führung der Kanzlerin. Merkel dürfe nicht zulassen, dass unter dem Streit innerhalb der Union die Handlungsfähigkeit der Regierung leidet, sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley der "Welt am Sonntag". In der Union wird seit Monaten über Wege zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen gestritten.

