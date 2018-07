Valencia (SID) - Die deutschen Radprofis John Degenkolb (Gera) und Max Walscheid (Neuwied) vom Team Giant-Alpecin sind beim schweren Verkehrsunfall in Spanien verhältnismäßig glimpflich davon gekommen. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut", schrieb Degenkolb auf seiner Facebook-Seite. Ein Auto war in der Nähe von Calpe frontal in die Trainingsgruppe hineingefahren.

"Vorhin wurden unter Vollnarkose die Wunden an Oberschenkel, Unterarm und Lippe genäht. Jetzt bin ich im Krankenwagen unterwegs nach Valencia, wo in einem größeren Krankenhaus mein linker Zeigefinger wiederhergestellt werden soll. Er hing nur noch am letzten Zipfel an meiner Hand." An den Unfall könne er sich nicht mehr vollständig erinnern, so der 27-Jährige.

Walscheid erlitt nach Angaben des Teams einen Hand- und Schienbeinbruch. Auch der 22-Jährige wird sich höchstwahrscheinlich einer Operation unterziehen müssen.

Giant-Alpecin veröffentlichte in der Nacht zum Sonntag eine Liste mit den Verletzungen der Profis. Warren Barguil (Frankreich) erlitt einen Kahnbeinbruch, Chad Haga (USA) wurde wegen Verletzungen an Hals und Kinn operiert, ein Augenhöhlenbruch soll später versorgt werden. Fredrik Ludvigsson (Schweden) und Ramon Sinkeldam (Niederlande) zogen sich Schnittverletzungen und Blutergüsse am ganzen Körper zu.

"Es war ein sehr harter Tag, die Fahrer werden Zeit zur Erholung brauchen", sagte Teamchef Iwan Spekenbrink: "Wir stehen alle zusammen und werden stärker aus dieser Sache herauskommen. Wir alle in diesem Rennstall sind Brüder und Schwestern."