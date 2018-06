Balingen (SID) - Ringer-Weltmeister Frank Stäbler und das Team des ASV Nendingen stehen dicht vor dem dritten Titelgewinn nacheinander. Der deutsche Mannschaftsmeister gewann den ersten Finalkampf gegen den SV Germania Weingarten mit 11:7 und geht mit einem kleinen Polster in den Rückkampf am kommenden Samstag beim Gegner. Bereits in den zurückliegenden beiden Jahren hatten sich beide Teams im Finale gegenübergestanden.

Vor 1900 Zuschauern in Balingen kamen die Nendinger nur schwer in Tritt, lagen nach den ersten Duellen zur Halbzeit mit 3:5 zurück. Nach dem 5:7-Rückstand drehten die Gastgeber aber die Angelegenheit zu ihren Gunsten, auch Stäbler gewann seinen Kampf in der Klasse bis 75 kg im griechisch-römischen Stil.