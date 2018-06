Beirut (AFP) Die syrische Armee hat laut dem Staatsfernsehen das letzte Dorf in der Küstenprovinz Latakia von den Rebellen zurückerobert. Die Streitkräfte hätten gemeinsam mit einer regierungstreuen Miliz das Dorf Rabia eingenommen, meldete das Staatsfernsehen am Sonntag. Die Küstenprovinz Latakia im Westen Syriens ist eine Hochburg von Machthaber Baschar al-Assad, doch waren Teile der bergigen Provinz in den vergangenen Jahren von verschiedenen Rebellengruppen erobert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.