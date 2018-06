Melbourne (SID) - Anna-Lena Friedsam hat bei den Australian Open trotz einer couragierten Leistung eine weitere Überraschung verpasst und ist im Achtelfinale von Melbourne ausgeschieden. Die Weltranglisten-82. aus Neuwied verlor gegen die an Position vier gesetzte Agnieszka Radwanska (Polen) mit 7:6 (8:6), 1:6, 5:7 und konnte im entscheidenden Satz eine 5:2-Führung nicht nutzen.

Nur zwei Punkte fehlten Friedsam letztlich noch zum großen Triumph. In der Schlussphase konnte sich die 21-Jährige, von Krämpfen im Oberschenkel geplagt, nicht mehr richtig bewegen. In den letzten Spielen kämpfte sie mehrfach mit den Tränen.

Nach 2:32 Stunden verwandelte Radwanska in der Hisense-Arena ihren ersten Matchball. "Anna hat unglaublich gespielt, sie ist viel besser als ihr Ranking. Ich hoffe, sie ist nicht schlimmer verletzt", sagte die Polin.

Friedsam, die in Down Under trotzdem ihren bislang größten Erfolg feierte, musste sich nach einem starken Beginn letztlich der Routine von WTA-Weltmeisterin Radwanska (26) beugen. Angefeuert von vielen deutschen Fans hatte Friedsam nach einem 0:2-Rückstand im dritten Satz fünf Spiele in Folge gewonnen, musste dann aber beim Stand von 5:4 eine medizinische Auszeit nehmen.

Eine deutsche Viertelfinalistin wird es beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres aber trotzdem geben: Am Montag stehen sich im direkten Duell Angelique Kerber (Kiel/Nr. 7) und Annika Beck aus Bonn gegenüber. Zuletzt hatte 2011 in Andrea Petkovic (Darmstadt) eine deutsche Spielerin in der Runde der letzten Acht von Melbourne gestanden. Zwei DTB-Starterinnen im Viertelfinale der Australian Open hatte es 1991 (Steffi Graf, Anke Huber) zum vorerst letzten Mal gegeben.

Auf ihrem Weg ins Achtelfinale hatte die deutsche Meisterin Friedsam unter anderem in der dritten Runde die US-Open-Finalistin Roberta Vinci (Italien/Nr. 13) in drei Sätzen bezwungen.