Ankara (AFP) Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben 23 mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefasst, die in Begleitung von 21 Kindern illegal über die Grenze nach Syrien wollten. Die Verdächtigen, deren Nationalitäten nicht genannt wurden, seien am Samstag im Distrikt Elbeyli in der südlichen Provinz Kilis festgenommen worden, teilte die Armee am Sonntag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.