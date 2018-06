Los Angeles (AFP) Das Finanzkrisendrama "The Big Short" ist von der Producers Guild of America (PGA) mit der höchsten Auszeichnung geehrt worden. Der US-Filmverband kürte am Samstag (Ortszeit) den Film über die globale Finanzkrise 2008, in dem Stars wie Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling und Brad Pitt mitspielen, zum besten Film des Jahres. Er setzte sich damit gegen andere Favoriten wie "The Revenant", "Spotlight" und "The Martian" durch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.