Washington (dpa) - Einer der härtesten Schneestürme seit vielen Jahren hat an der Ostküste der USA das öffentliche Leben lahmgelegt. Mancherorts schneite es am Wochenende knapp einen Meter. Es gab fast 20 Tote, mehr als 6000 Flüge wurden abgesagt und über 220 000 Menschen waren ohne Strom. Vielerorts wurden historische Schneehöhen erreicht. Die Menschen in den betroffenen Staaten sind gebeten, auch heute die Straßen zu meiden, um den Aufräumarbeiten nicht im Weg zu sein. Abseits der Hauptstraßen beginnen Schneepflüge vielerorts erst morgen mit dem Räumen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.