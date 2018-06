Washington (dpa) - An der US-Ostküste ist das Leben durch einen der schwersten Schneestürme der Geschichte so gut wie zum Erliegen gekommen. Mehrere Menschen kamen ums Leben. In weiten Teilen der Region schneite es ununterbrochen, etwa in der Bundeshauptstadt Washington. Besonders heftig traf es auch New York. Insgesamt elf Bundesstaaten hatten wegen des Blizzards den Notstand ausgerufen. Es gab Hunderte Verkehrsunfälle, auf vielen Flughäfen ging nichts mehr. Mehr als 220 000 Menschen waren CNN zufolge zeitweise ohne Strom.

