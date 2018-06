Berlin (dpa) - Nach jahrelanger Debatte will die Bundesregierung die Hilfe für Langzeitarbeitslose effektiver machen. Auch die vielen in den Jobcentern erwarteten Flüchtlinge sollen so besser in Arbeit vermittelt werden können. Geplant sind schnellere Verwaltungsabläufe und Erleichterungen bei der Berechnung von Sozialgeldern. Leistungen sollen für längere Zeit bewilligt werden können. Sie sei froh, dass das Gesetz zur Entbürokratisierung in den Jobcentern am 3. Februar endlich im Kabinett sei, sagte Arbeitsministerin Andrea Nahles der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.